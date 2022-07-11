إيران توضح بشأن إجراءات العراق المشددة تجاه زوار

2022/07/11 | 19:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم

الاثنين، إيضاحاً حول تشديد السلطات

الصحية العراقية إجراءاتها بشأن تطعيم

زوار العتبات المقدسة بلقاحات كورونا

الإيرانية.

وقال وزير الصحة الإيراني، بهرام عين

اللهي، في

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