بعد العيد.. العراق والشرق الأوسط على موعد مع

2022/07/11 | 19:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي العراقي، صادق

عطية، اليوم الاثنين، ارتفاع درجات

الحرارة مطلع الأسبوع المقبل في منطقة

الشرق الأوسط، لتقارب نصف درجة الغليان

في جنوب العراق.

وقال عطية في منشور على فيسبوك، إن "موجة

ح

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