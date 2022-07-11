بوغبا يعود الى أحضان السيدة العجوز

2022/07/11 | 19:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي بشكل رسمي، تعاقده مع الفرنسي بول بوغبا، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.ورحل بول بوغبا، عن صفوف مانشستر يونايتد، خلال الصيف الحالي، بعد انتهاء الموسم، وعقب انتهاء عقده مع الشياطين الحمر، دون الاتفاق على تجديد العقد.وفي بيان رسمي أصدره يوفنتوس الإيطالي عبر موقعه […]

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