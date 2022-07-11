2022/07/11 | 19:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TYO2rNbWdpg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللواء يحيى رسول: القائد العام وجه بإعادة العمل بنظام البديل لفرقتين عسكريتين) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اللواء يحيى رسول: القائد العام وجه بإعادة العمل بنظام البديل لفرقتين عسكريتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).