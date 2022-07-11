كييف “تدين بشدة” تسريع روسيا إجراءات منح الجنسية للأوكرانيين

2022/07/11 | 19:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف (أوكرانيا),-(أ ف ب) – دانت وزارة الخارجية الأوكرانية “بشدة” الإثنين قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسريع حصول الأوكرانيين على الجنسية الروسية، معتبرة ذلك “تعديا جديدا على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها”.وقالت في بيان إن “وزارة الخارجية تدين بشدة مرسوم رئيس روسيا الاتحادية” ، مضيفة أن “القرار المذكور يشكل تعديا آخر على سيادة أوكرانيا ووحدة […]

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