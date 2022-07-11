نزاع عشائري في ايمن الموصل يوقع خسائر بشرية

2022/07/11 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بسقوط جرحى بسبب نزاع عشائري في الموصل بمحافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "النزاع اندلع بين عشيرتين في حي المأمون بالجانب الايمن من الموصل".

وارتفعت في السنوات الاخيرة حمى النزاعات العشائرية في عدد من مناطق البلاد، ما دفع الدولة الى اتخاذ اجراءات صارمة وصلت الى حد شمول ما يعرف "بالدكة العشائرية"، بالمواد الخاصة بالارهاب، لكنها لم تحد من هذه المزاعات.

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