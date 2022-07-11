الديمقراطي: الحصول على رئاسة الجمهورية سيفقدنا نقاطنا الوزارية

2022/07/11 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_أربيل

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر،الاثنين، عن تفاصيل توزيع المناصب السيادية لدى القوى الكردية، مبينا ان من يحصل على منصب رئيس الجمهورية سيفقد اغلب نقاطه الوزارية للحصول على حقيبة.

وقال عمر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "الوقت مايزال مبكرا للحديث عن المناصب الوزارية في العراق".

واضاف إن "تحديد المناصب الوزارية يتم عن طريق الاستحقاق الانتخابي لكل حزب وكتلة برلمانية".

واشار الى أنه "لاشك أن الأمر يعتمد على منصب رئاسة الجمهورية ومن سيشغل المنصب، والحزب الذي يحصل على هذا المنصب سيفقد جزء كبير من نقاطه في المناصب الأخرى".

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