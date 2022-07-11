أغنى رجل في أوكرانيا يخرج من مجال الإعلام في البلاد

2022/07/11 | 20:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أعلن أغنى رجل في أوكرانيا رينات أحمدوف، أنه سيترك مجال الإعلام في البلاد وينقل تراخيص وسائله الإعلامية إلى الدولة.قال أحمدوف إن شركته الاستثمارية SCM ستنسحب من الأعمال الإعلامية في أوكرانيا وستنقل […]

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