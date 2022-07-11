2022/07/11 | 20:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة قدمت شركة أدوية أميركية، طلباً إلى إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، لمنحها ترخيص إنتاج دواء لتحديد النسل لا يحتاج وصفة طبية.وذكر موقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي أنه “في حال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دون الحاجة لوصفة طبية..شركة أميركية تنتج أول دواء لمنع الحمل المركز الخبري الوطني.

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