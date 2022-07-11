اكتشاف طرق جديدة في تشخيص وعلاج السرطان

2022/07/11 | 20:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بتكر علماء الجامعات الروسية مواد وطرقا آمنة لتشخيص وعلاج أمراض السرطان.

ويشير البروفيسور غريغوري زيريانوف، إلى أن علماء جامعة الأورال ابتكروا في المختبر مركبا عند دخوله إلى جسم الإنسان يلون الخلايا المصابة، ما يساعد على تحديد حجم الورم وتحديد مساحته.

ويقول، “اتضح من دراستنا، أن بعض مركبات الفلور، التي أنشأناها قادرة على التفاعل مع الإشعاع البصري.



وفي نفس الوقت، على إصابة خلايا الورم أيضا”.

ويذكر أن علماء من مركز الكيمياء الطبية بجامعة مقاطعة تولياتي،بالتعاون مع زملائهم من جامعة سانت بطرسبورغ وجامعة فلورنسا الإيطالية، ابتكروا مركبًا جديدًا يقتل السرطان.

و اكتشف الخبراء مركبات كيميائية جديدة – السلفوناميدات ، القادرة على تثبيط نشاط الأنهيدراز الكربوني.



وفقا للعلماء ، تحت تأثير السلفوناميدات ، تدخل الخلايا السرطانية في موت الخلايا المبرمج العميق.



هذه هي آلية موت الخلية.

ووفقا لما أعلنته قناة “سمارا” الرسمية، اكتشف الخبراء مركبات كيميائية جديدة سلفوناميدات، قادرة على كبح نشاط الأنهيدراز الكربوني.



وأنه تحت تأثير السلفوناميدات، تدخل الخلايا السرطانية، في آلية الموت المبرمج.وتمكن خبراء من جامعة شمال القوقاز الفدرالية من تدريب الذكاء الاصطناعي كيف يتعرف على سرطان الجلد من الصور، وقد بلغت نتيجة الاختبارات 83 بالمئة.

ومن جانبهم يخطط علماء جامعة القرم الفدرالية لإنشاء عدد كبير من الخلايا المناعية الرئيسية وتعليمهم التعرف على الخلايا السرطانية.



ومن ثم تختبر هذه الخلايا لتحديد قدراتها المضادة للسرطان في أنظمة نموذجية خاصة.

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