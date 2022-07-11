وزير النقل يحدد سببين وراء توقف التكسي النهري

2022/07/11 | 20:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير النقل ناصر الشبلي، اليوم الاثنين، قرب افتتاح مرائب جديدة في خمس محافظات، فيما حدد أسباب توقف التكسي النهري.

وقال الشبلي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "تكسي المطارات غير تابع لوزارة النقل وإنما لسلطة الطيران المدني وهي التي تقوم باجراءات التعاقد مع الوزارة كونها انفصلت عنها سابقا"، لافتا الى أن "سلطة الطيران هي المعنية بالعقود مع تكسي المطارات ولا علاقة لنا بتلك العقود".

وحول المرائب المعطلة، بين الشبلي أن "مرآب البياع يعمل لكن هنالك مشكلة بعدم دخول العجلات له من قبل السائقين"، مبينا أنه "نمتلك لجان لتفعيل المرآب لكن بحاجة الى تعاون مع مديرية المرور".

وأضاف، أن "البناية الموجودة في البياع هي بناية قديمة، وتم بناؤها في وقت ماض والان حاليا نعمل مع النقل الخاص في امكانية استغلالها او طرحها للاستثمار".

وتابع أن "مرآب الباب الشرقي المقابل لساحة التحرير يعمل بشكل جيد وتمت اعادة تأهيله وسيكتمل نهاية الشهر الجاري".

وأشار إلى أنه "سيتم فتح مرائب في الموصل والناصرية والبصرة والسماوة والكوت".

وعن النقل النهري، أكد الشبلي أن "النقل النهري متوقف بسبب انخفاض مناسيب المياه، بالإضافة الى عدم توفير شروط السلامة في نهر دجلة".

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