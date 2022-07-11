الأمم المتحدة تعين نائباً جديداً للممثل الخاص في العراق

2022/07/11 | 20:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، تعيين كلاوديو كوردوني، الإيطالي الجنسية، نائباً جديداً للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية لممثلة الأمين العام الخاصة في العراق في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).ويخلف كوردوني في المنصب السيدة إنغيبيورغ سولرون غيشلادوتير، الأيسلندية الجنسية، والتي أنهت مهام عملها مؤخراً والتي يشعر الأمين العام بالامتنان […]

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