بناءً على معلومات استخبارية.. الإطاحة بعنصر إرهابي شرق الأنبار

2022/07/11 | 20:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الإثنين، الإطاحة بعنصر إرهابي شرق الأنبار.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ) إن “قوة من أمن واستخبارات اللواء الثاني بالحـشد الشعبي تمكّنت، اليوم الاثنين، من الإطاحة بعنصر إرهابي شرق الأنبار”.

وأضافت، أن “ذلك جاء بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعملية استباقية أدت إلى الإطاحة بالمتهم (ع أ م) الذي يعد مطلوباً للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب ضمن قاطع عمليات شرق الانبار”، مشيرة الى أنه “تم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة”.

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