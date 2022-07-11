2022/07/11 | 20:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشف لاعب نادي الزوراء أحمد فاضل، موعد تحديد موجهته المقبلة بعد إعلان رحيله عن الزوراء.وقال فاضل في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “رحلتي مع نادي الزوراء انتهت رسمياً اليوم بعد 6 مواسم قضيتها داخل أركان البيت الأبيض”.وأضاف أن “وجهتي المقبلة ستحدد خلال الأيام القليلة القادمة وهنا أود أن أشكر نادي الزوراء من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحمد فاضل يضع حداً لمشواره مع الزوراء) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحمد فاضل يضع حداً لمشواره مع الزوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).