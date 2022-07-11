2022/07/11 | 20:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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تعيين الإيطالي كوردوني نائباً لرئيس البعثة الأممية في العراق » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 20:03

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