لايحتاج لوصفة طبية.. إنتاج أول دواء منع حمل

2022/07/11 | 20:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدواء ليس حلا للإجهاض.

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