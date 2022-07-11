الخزعلي والفياض يشددان على ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة

2022/07/11 | 20:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… شدد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الاثنين، على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وذكر بيان للخزعلي تلقته /المعلومة/، ان “الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الإثنين فالح الفياض رئيس هيأة الحشد الشعبي”.وأضاف ان “اللقاء تم خلاله […]

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