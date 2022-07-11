2022/07/11 | 20:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشفت لجنة الموارد المائية في العراق، عن عزم تركيا بناء سد كبير سيقطع مياه...

ظهرت المقالة تركيا تعتزم بناء أخطر أنواع السدود على نهر دجلة..



لن تصل العراق قطرة ماء أولاً على المسلة.

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