الأمين العام للأمم المتحدة يعيّن الإيطالي كلاوديو كوردوني نائباً لممثلته الخاصة في العراق

2022/07/11 | 20:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة

أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، تعيين

كلاوديو كوردوني، الإيطالي الجنسية،

نائباً جديداً للشؤون السياسية

والمساعدة الانتخابية لممثلة الأمين

العام الخاصة في العراق في بعثة

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