2022/07/11 | 20:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة بغداد تطيح بذباح شارع حيفا بعملية نوعية افواج طوارىء شرطة بغداد تلقي القبض على إرهابيين اثنين أحدهما معروف بأسم (ذباح شارع حيفا) ▪️▪️▪️▪️ توفر معلومات دقيقة مديرية أفواج طوارئ بغداد التابعة الى قيادة شرطة بغداد حول وجود متهمين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب صادرة بحقهم مذكرات قبض منذ العام […]

ظهرت المقالة بغداد..



القبض على إرهابيين اثنين أحدهما معروف باسم “ذباح” شارع حيفا أولاً على ايرث نيوز.

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