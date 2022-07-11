بايدن ومحمد بن سلمان.. تساؤلات

2022/07/11 | 20:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يقترب موعد رحلة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، يبرز لقاؤه المرتقب بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على رأس جدول الزيارة المزدحم، فيما تثور تساؤلات بشأن شكل اللقاء وتفاصيله وحتى ما سيرشح عنه من صور ولقطات.

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