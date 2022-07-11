إحداهن لا تتذكر أحداث اليوم.. نساء يتعرضن للتخدير في حفل للحزب الحاكم بألمانيا

2022/07/11 | 20:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تسع نساء أنهن تم تخديرهن بمواد غير معروفة بعد حضور الحفل الصيفي السنوي للحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (SPD) - الذي ينتمي إليه مستشاره أولاف شولتز - الأسبوع الماضي.

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