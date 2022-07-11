مدافع برازيلي يعزز صفوف الأنيق

2022/07/11 | 20:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي الطلبة، تعاقده مع مدافع برازيلي لتعزيز صفوف الأنيق في الموسم المقبل.وذكر النادي في بيان أن “ًالمدافع البرازيلي جيلسون وقع رسمياً على كشوفات نادي الطلبة قادماً من الدوري القبرصي الممتاز”.يذكر أن اللاعب يلعب في مركز الظهير الأيمن.وبدت انتقالات الطلبة خجولة مع بداية الميركاتو الصيفي واقتصرت على تجديد العقود وصفقات […]

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