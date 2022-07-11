الخزعلي والفياض يؤكدان على تشكيل حكومة إصلاحية شاملة

2022/07/11 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اكد الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الاثنين، خلال لقاءه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض على تشكيل حكومة إصلاحية شاملة.

وقال مكتب الخزعلي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي استقبل في مكتبه ببغداد اليوم، فالح الفياض رئيس هيأة الحشد الشعبي".

وأضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء مناقشة التطورات السياسية المتعلقة بظروف تشكيل الحكومة وسبل الإسراع بها لتقديم الخدمة المناسبة للشعب العراقي".

وأفاد ان "الطرفين اكدا حرصهما على بذل أقصى الجهود لأجل الإسراع بتشكيل حكومة خدمات تهتم بإصلاح الوضع الاقتصادي والخدمي الحالي والارتقاء بوضع البلد نحو الافضل في ظل تحديات سياسية كثيرة".

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