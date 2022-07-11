بصدد الموقف من جبهة النضال الاجتماعي - وديع السرغيني

2022/07/11 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#وديع_السرغيني وهي واجهة من واجهات النضال الاجتماعي المهمة في اللحظة الحالية، بل هي واجهة من واجهات الصراع الطبقي الذي يخوضه فقراء وكادحو شعبنا..



واجهة لا بد عليها أن تملي على جميع التقدميين والديمقراطيين المغاربة أجمعين مهمة الارتباط والانخراط، بدون تردد، في صفوفها، والدعوة والتعبئة للمشاركة في جميع محطاتها ومعاركها وأشكالها النضالية، المحلية والوطنية.فأن ينخرط اليسار المغربي بجميع مكوناته في النضال على هذه ......





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