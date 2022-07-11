2022/07/11 | 21:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اصدر المقرب من زعيم التيار الصدري، صالح العراقي، الاثنين 11 تموز 2022، في تدوينة...

ظهرت المقالة وزير الصدر بشأن صلاة الجمعة الموحدة: يمنع حمل السلاح أولاً على المسلة.

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