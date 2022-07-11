الزوراء يكمل صفقتين من الصقور

2022/07/11 | 21:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعلنت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، الاثنين، انجاز صفقتين لتعزيز صفوف فريقها الكروي تحضيراً للموسم المقبل.وذكر المكتب الإعلامي لنادي الزوراء، في بيان مقتضب تلقته /المعلومة/، أن “ادارة النادي تعاقدت مع اللاعب مصطفى محمد لتمثيل الفريق الموسم المقبل”.وأضاف أن “اللاعب ميثم جبار وقع ايضاً على كشوفات نادي الزوراء”.يذكر أن اللاعبين لم يجددا […]

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