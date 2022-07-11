مستشفى الكندي يوجه رسالة للمواطنين وغرفة عمليات لمواجهة الأوبئة الثلاثة

2022/07/11 | 21:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- كرار خليل

تواصل الملاكات الطبية والصحية العاملة في المستشفيات، أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك، جهودها لمجابهة الأوبئة الثلاثة التي تهدد صحة المواطنين، الكوليرا والحمى النزفية وكورونا، وسط مؤشرات من تزايد الإصابات تقابلها تحذيرات من عدم الالتزام بتوصيات وزارة الصحة.

ويقول رئيس الأطباء في مستشفى الكندي سيف عبد الحمزة للعراقية الاخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم تشكيل غرفة عمليات في مستشفانا خلال عيد الأضحى المبارك، لاستقبال المرضى المشتبه بإصابتهم بأحد الأوبئة الثلاثة الكوليرا والحمى النزفية وكورونا".

وأشار عبد الحمزة إلى أن "إصابات كورونا في ازدياد والأسباب معروفة وطالما حذرت وزارة الصحة منها"، منوهاً بأن "مركز اللقاح في مستشفى الكندي مستمر في منح لقاحات فايزر الأمريكي، وهناك جرعة ثالثة معززة لا سيما لكبار السن".

وبين أن "الشخص الملقح قد يصاب إصابة خفيفة لا تستدعي الدخول إلى ردهة الإنعاش، ولم يتم استقبال حالات خطيرة أثناء العيد فنسبة تشبع الأوكسجين في الدم نسبة جيدة جداً".

وأضاف عبد الحمزة أن "السبب الرئيس بازدياد الإصابات الوبائية، هو التجمعات، وننصح اصحاب المولات والمحال إلى الالتزام بالإرشادات لاسيما لبس الكمامة، كما ننصح المواطنين للإسراع بأخذ اللقاح خلال فترة العيد فاللقاحات متوفرة".

بدوره قال الصيدلاني إيهاب عبد الواحد إبراهيم، إن "سبب الزيادة بأعداد المصابين بفيروس كورونا خاصة السلالة الأخيرة، هو عدم الالتزام بالتعليمات الصحية لارتداء الكمامة وعدم الابتعاد عن الأشخاص المصابين، فبعد الفترة التي انخفضت بها النسبة بدأ المواطن الابتعاد عن الكمامة وغيرها من الإجراءات الوقائية".

وأضاف إبراهيم، أن "مخاوف بعض المواطنين من أخذ اللقاحات تعود لانجرافهم وراء الشائعات المتداولة، مما أدى إلى الزيادة بنسبة الإصابات".

وتابع، "نلاحظ الزيادة في الإصابات والسلالة الأخيرة سريعة الانتشار وننصح المواطنين بالابتعاد عن الأشخاص المصابين".

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