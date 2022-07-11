2022/07/11 | 21:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشر صالح محمد العراقي المعروف باسم وزير القائد اليوم الاثنين، تعليمات صلاة الجمعة الموحدة، فيما بين ان لبس الاكفان امر مستحسن.

ظهرت المقالة لبس الأكفان..



وزير الصدر ينشر تعليمات صلاة الجمعة الموحدة أولاً على ايرث نيوز.

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