شرطة الطاقة: ضبط محطات وقود مخالفة والقبض على متهمين في 4 محافظات

2022/07/11 | 21:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت المديرية العامة لشرطة الطاقة اليوم الاثنين الموجز الأمني لأهم نشاطاتها التي نفذتها في أربعة محافظات.وقال بيان للمديرية تلقته ايرث نيوز انه “بأشراف المدير العام اللواء غانم الحسيني، وسواعد الشجعان في شرطة الطاقة خلال 24 ساعة الماضية تمكنت عملياتنا الأمنية بأحراز النتائج التالية: ▪️مركز شرطة نفط كركوك نفذ ثلاث عمليات نوعية، أسفرت عن […]

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