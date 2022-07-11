غانتس: سنعرض على بايدن ما فعلناه لمواجهة إيران

2022/07/11 | 21:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الاثنين، أن بلاده ستعرض على الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال زيارته المرتقبة للمنطقة التي تبدأ الأربعاء المقبل، جهودها في "بناء قوة إقليمية لمواجهة إيران"، وفقا لما أفاد مراسل "الحرة".

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