الدفاع الروسية: مقتل مايزيد عن 500 عنصر من الجيش الأوكراني

2022/07/11 | 21:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، القضاء على أكثر من 500 عنصر من القوات الأوكرانية بينهم أكثر من 300 من القوميين المتطرفين وتدمير عشرات الآليات العسكرية خلال اليوم الماضي.وقالت الوزارة في بيانها اليومي، إن الجيش الروسي استهدف بصواريخ عالية الدقة نقطة تمركز مؤقتة للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما أسفر عن […]

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