المالكي: الاطار التنسيقي بات يقترب من تحقيق اهدافه وأهمها تسمية رئيس الوزراء

2022/07/11 | 21:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصريح صحفي في معرض رده على اسئلة الصحفيين الموجهة لسيادته عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام الخاصة بالموقع الالكتروني للمكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون ، حول السقف الزمني الذي سيستغرقه الاطار التنسيقي في تشكيل الحكومة مع بقية القوى السياسية اكد رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي ان الاطار التنسيقي قطع شوطا مهما في […]

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