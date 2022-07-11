ذي قار تتخذ اجراءات امنية مشددة بحق تجار الفحم

2022/07/11 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

وجه محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، اليوم الاثنين، بملاحقة واعتقال المتورطين بالمتاجرة غير القانونية بالفحم في مناطق شمالي المحافظة لما لتجارتهم من تاثير سلبي على البيئة والغطاء الاخضر.وقال بيان للمحافظة تلقته (بغداد اليوم)، ان "المحافظ وجه هذا التوجيه اثناء زيارته لمنطقة الغابات في قضاء الفجر شمالي المحافظة حيث وجه القوات الامنية بملاحقة واعتقال المتورطين بقطع الاشجار وحرقها ، ونصب السيطرات في الطرق الرئيسية والنيسمية لمنع تسلل المتاجرين بالاخشاب وصناعة الفحم غير القانونية".واكد ان "الغابات تعد اليوم ثروة وطنية وان الحكومة متوجهة حاليا لزراعة الاشجار في المناطق الصحراوية وتعزيز الغطاء الاخضر وحماية البيئة والقضاء على مسببات التصحر".

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