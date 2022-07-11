دولة القانون يكشف عن خطة المالكي تجاه الصدر في حال حصوله على رئاسة الحكومة

2022/07/11 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، ان رئيسة نوري المالكي يعمل على ترميم العملية السياسية وإعادة العلاقة بين الفرقاء بينهم التيار الصدري.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس المالكي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "زعيم الائتلاف نوري المالكي يريد ترميم العملية السياسية واعادة العلاقة بين الفرقاء ضمنهم التيار الصدري فالتيار مرحب به داخل العملية السياسية او ان بقى خرجها".

وأضاف ان "هناك رغبة لدينا ان يكون التيار الصدري معنا بالعملية السياسية وشريكا مهما وبتالي ان اختير المالكي رئيسا للوزراء فممكن ان يرسل فريقا للحوار مع التيار ليكونوا جزء الحكومة".

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