الديمقراطي: الوقت مبكر للحديث عن تقاسم المناصب الوزارية

2022/07/11 | 21:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ أربيل..أعتبر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، الاثنين، أن الوقت مازال مبكرا للحديث عن المناصب الوزارية في العراق.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال عمر في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “تحديد المناصب الوزارية يتم عن طريق الاستحقاق الانتخابي لكل حزب وكتلة برلمانية”.وأضاف أنه “لاشك أن الأمر […]

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