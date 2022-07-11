المالكي: الاطار يقترب من تسمية رئيس الوزراء

2022/07/11 | 21:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الاثنين 11 تموز 2022، ان الاطار بات...

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