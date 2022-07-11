مقرب من الصدر يكشف عن تعليمات صلاة الجمعة الموحدة

2022/07/11 | 21:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، عن تعليمات صلاة الجمعة الموحدة المقررة في 15 تموز المقبل.وقال صالح محمد العراقي في بيان، “حين التوجّه الى مكان الصلاة أكثروا من: الإستغفار والصلاة على محمد وآل محمد ولبس الأكفان أمر مستحسن تأسياً بما فعله مرجعنا الشهيد ( قدس سره)”.

وتضمنت التعليمات بحسب العراقي “منع رفع أي علم أو راية إلاّ (العلم العراقي) فقط”، مضيفاً أن “الهتافات مركزية واللافتات مركزية فالتزموا بذلك، ولا ترفع صورة سوى صورة شهداء آل الصدر حصراً “.

وأشار الى “الإلتزام بتوجيهات اللجنة المركزية”، لافتاً الى أنه “قبل آذان الظهر لا بأس برفع خطب السيد الشهيد (قدس سره) حصراً وبعد الانتهاء من الجمعة..



صلاة ركعتي شكر مع الإمكان”.

وتابع أن “لبس الكمامات أمر إلزامي، ويمنع حمل السلاح مطلقاً إلا من قبل الجهات الأمنية حصراً”.

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