2022/07/11 | 21:40 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FFZPFMJXEZA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رعد الناصري لعلي الخالدي : ربعي وصوني أغني بالحلقة أكثر من السوالف | كلام الناس) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رعد الناصري لعلي الخالدي : ربعي وصوني أغني بالحلقة أكثر من السوالف | كلام الناس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).