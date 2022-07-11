2022/07/11 | 21:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GTYGPjDMN-Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأمن والدفاع تثمن استجابة الكاظمي وتفصل قرار تفعيل نظام البديل: الدوام 12 يوما والإجازة 10 أيام) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأمن والدفاع تثمن استجابة الكاظمي وتفصل قرار تفعيل نظام البديل: الدوام 12 يوما والإجازة 10 أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).