2022/07/11 | 21:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاثنين، أن الإطار التنسيقي اقترب من تحقيق أهدافه وأهمها تسمية رئيس الوزراء وتشكيل حكومة قادرة على النهوض بالواقع الأمني والخدمي.وقال المالكي في معرض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالكي: الإطار التنسيقي بات يقترب من تسمية رئيس الوزراء المركز الخبري الوطني.

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