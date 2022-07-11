رفع العلم العراقي فقط ومنع حمل السلاح.. ووصايا أخرى للسيد الصدر لصلاة الجمعة

2022/07/11 | 21:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

دعا ما يعرف بوزير القائد في التواصل الاجتماعي صالح العراقي، الى رفع العلم العراقي فقط ومنع حمل السلاح مطلقاً إلا من الجهات الأمنية خلال الصلاة الموحّدة التي دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الجمعة المقبل.

وبين العراقي وصايا الصدر في تلك الصلاة بما يلي:

أولا: حين التوجّه الى مكان الصلاة أكثـروا مـن الإستغفار والصلاة على محمد وآل محمد.

ثانياً: لبس الأكفان أمر مستحسن تأسياً بما فعله مرجعنا الشهيد (قدس سره).

ثالثاً: يمنع رفع أي علم أو راية إلا (العلم العراقي) فقط.

رابعاً: الهتافات مركزية واللافتات مركزية فالتزموا بذلك، ولا ترفع صورة سوى صورة شهداء آل الصدر حصراً.

خامساً: الإلتزام بتوجيهات اللجنة المركزية.

سادساً: قبل آذان الظهر لا بأس برفع خطب السيد الشهيد (قدس سره) حصراً.

سابعاً: بعد الانتهاء من الجمعة..



صلاة ركعتي شكر مع الإمكان.

ثامنا: لبس الكمامات أمر إلزامي.

تاسعا: يمنع حمل السلاح مطلقاً إلا مـن الجهات الأمنية حصراً.

لا تقولوا قولاً ولا تفعلوا فعلاً إلا بعد مراجعة حوزتكم وقائدكم.

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