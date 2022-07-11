كفران النعمة / بطر النعمة - أحمد صبحى منصور



كفران النعمة / بطر النعمة - أحمد صبحى منصور
2022/07/11 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة 1 ـ هذا سؤال من إبن عزيز يقول : ( ارجو من حضرتك توضيح معني( وقالوا ربنا باعد بين اسفارنا ) في سورة سبأ.

2 ـ هذه مناسبة للتوقف مع كفران النعمة ، وبطر النعمة .

كان هذا عادة سيئة للكافرين قبل نزول القرآن ، ووقت نزوله ، ولا تزال عادة للمحمديين حتى اليوم .

3 ـ نعطى تفصيلا : أولا : بالاضافة للكفر هناك رذائل أخرى لبعض القوم الكافرين القدماءقوم لوط : إشتهروا بالشذوذ ا ......

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