كفران النعمة / بطر النعمة - أحمد صبحى منصور

2022/07/11 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور مقدمة 1 ـ هذا سؤال من إبن عزيز يقول : ( ارجو من حضرتك توضيح معني( وقالوا ربنا باعد بين اسفارنا ) في سورة سبأ.



2 ـ هذه مناسبة للتوقف مع كفران النعمة ، وبطر النعمة .



كان هذا عادة سيئة للكافرين قبل نزول القرآن ، ووقت نزوله ، ولا تزال عادة للمحمديين حتى اليوم .



3 ـ نعطى تفصيلا : أولا : بالاضافة للكفر هناك رذائل أخرى لبعض القوم الكافرين القدماءقوم لوط : إشتهروا بالشذوذ ا ......





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