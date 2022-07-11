ثلاث علامات في

2022/07/11 | 21:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

يملك تطبيق "مسنجر" التابع لـ"فيسبوك"، أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم، ما يجعله "صيداً شهياً" للقراصنة.

ويبحث المحتالون باستمرار عن طرق جديدة لخداع المستخدمين ما يمنحهم إمكانية الوصول إلى حساباتهم، وهذا هو سبب أهمية البقاء على إطلاع بأحدث التحذيرات من الخبراء.

ومن المهم أيضاً أن يكون لديك كلمة مرور قوية، وهذا لأن الوقوع في شرك المتسلل يمكن أن يكون ضربة مزدوجة خطيرة، حيث لن يدخلوا فقط إلى "مسنجر" الخاص بك، بل إلى حسابك الرئيسي على "فيسبوك" أيضاً.

ولهذا من الضروري معرفة كيف يمكن اكتشاف ما إذا تعرضت للاختراق عندما يكون المهاجمون الإلكترونيون متخفين جيداً

وفي ما يلي بعض العلامات التي يجب البحث عنها:

الدردشات المؤرشفة

بمجرد أن يتمكن المتسلل من الوصول إلى حسابك، فمن المرجح أن يذهب للأصدقاء والعائلة للحصول على المال منهم، لأنهم الآن يعتقدون بأن المتصل بهم أنت.

وإحدى الطرق التي يمكن المتسللين من خلالها إبقاء مساراتهم مغطاة هي مراسلة شخص ما وأرشفة الدردشة حتى لا تتمكن من رؤيتها على الصفحة الرئيسية.

وللتحقق من أرشيف "مسنجر" الخاص بك، انقر فوق صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليسرى العليا.

ثم حدد الدردشات المؤرشفة من القائمة، حيث سترى الرسائل القديمة مخفية.

تحقق من وجود جهات اتصال جديدة لا تعرفها

ستحاول حسابات البريد العشوائي إضافتك طوال الوقت.



وطالما أنك لا تقبلها، فلا يجب أن تظهر على صفحة "مسنجر" الرئيسية الخاصة بك.

وإذا رأيت شخصاً لا تعرفه في القائمة، فقد يشير هذا أيضاً إلى أن متسللاً يستخدم حسابك.

رقم جوال ليس لك

يمكنك إضافة رقم هاتفك المحمول إلى "مسنجر" حتى تتمكن من إرسال رسائل نصية عبر التطبيق.

ولكنه يسمح لك أيضاً بتسجيل الدخول وإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك، وهي طريقة رائعة للمتسللين للاحتفاظ بموطئ قدم في حسابك.

ويمكنك التحقق من أرقام الهواتف التي تمت إضافتها في تطبيق "مسنجر" على الهاتف المحمول، من خلال النقر على صورة ملفك الشخصي، ثم الانتقال إلى رقم الهاتف المحمول (Mobile number).

حدد "إدارة أرقام الهواتف المحمولة" (Manage mobile numbers) وابحث عن أي أرقام لا تعرفها.وإذا وجدت أيا منها، يمكنك إزالتها.

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