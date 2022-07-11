الخارجية الايرانية: لا يمكن لبايدن فرض وجهات نظر من طرف واحد

2022/07/11 | 21:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على أنه لا يمكن للرئيس الأمريكي جو بايدن أن يفرض وجهات نظر من طرف واحد عبر توجيه الاتهامات وفرض العقوبات.وفي تصريح خلال لقائه نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في روما، قال عبد اللهيان: “نريد أن تعمل خطة العمل الشاملة المشتركة بشكل جيد ونرغب بجدية […]

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