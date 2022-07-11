كي تخضع لمحاكمة أميركية.. واشنطن تسعى لترحيل التميمي من الأردن

2022/07/11 | 21:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت واشنطن، الإثنين، أنها تسعى لترحيل مهاجمة فلسطينية من الأردن مدانة بمساعدة مفجر انتحاري في القدس عام 2001، وفقا لما نقلته أسوشيتد برس.

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