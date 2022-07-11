2022/07/11 | 21:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن وزير النقل ناصر الشبلي، الاثنين، قرب افتتاح مرائب جديدة في خمس محافظات، فيما حدد أسباب توقف التكسي النهري.وقال الشبلي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “تكسي المطارات غير تابع لوزارة النقل وإنما لسلطة الطيران المدني وهي التي تقوم باجراءات التعاقد مع الوزارة كونها انفصلت عنها سابقا”، لافتا الى أن “سلطة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل توضح أسباب توقف التكسي النهري) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل توضح أسباب توقف التكسي النهري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).