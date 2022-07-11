"ليس للبيع".. تين هاغ يعلّق على أنباء رحيل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد

2022/07/11 | 21:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، على أنباء رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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