2022/07/11 | 22:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرس الحدود يضبط 11 متسللا ً من سوريا

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