برشلونة يفتح باب الرحيل امام اللاعب ديباي

2022/07/11 | 22:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن آخر التطورات بشأن مستقبل نجم هجوم برشلونة، خلال فترة الانتقالات الجارية حاليا.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن المهاجم الهولندي ممفيس ديباي من الممكن أن يرحل عن البارسا هذا الصيف.وانضم ديباي لصفوف برشلونة في الصيف الماضي، قادمًا من ليون في صفقة انتقال حر، ووقع عقدًا لمدة موسمين فقط.وأوضحت الصحيفة، أنه مع اقتراب تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبلي، والحصول على توقيع البرازيلي رافينيا، من المتوقع أن يغادر ديباي برشلونة.ويمتلك ديباي العديد من العروض القوية لضمه هذا الصيف، لكن كلمته هي التي ستحدد مستقبله، إذا أراد برشلونة التخلص منه.وعلى الرغم من اقتناع المدرب تشافي هيرنانديز بإمكانات ديباي، وقدرته على المشاركة في أكثر من مركز، إلا أن برشلونة يعتبره مصدرا جيدا لتحقيق مكسب مادي، خاصة مع رغبة النادي في التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي.ويعتبر ديباي هدفًا قويًا لناديي توتنهام ويوفنتوس.

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